CUADRADO, Lo sfogo social dopo Brasile-Colombia

Juan Cuadrado è una furia sui social. L'ex viola ha pubblicato un post sui canali ufficiali in cui accusa l'arbitro di Brasile-Colombia di non aver rispettato le regole. Infatti, dopo che il direttore di gara è stato colpito da un colpo di Neymar, il gioco non è stato interrotto e l'azione è proseguita fino a gol del Brasile, che tra l'altro ha vinto la partita grazie al gol di Casemiro al 100'. "Le regole sono uguali per tutti", ha scritto, sfogandosi, sui social. Ecco il post:

No es que sea mal perdedor pero las reglas son las reglas pic.twitter.com/kFlb6wIdlS — Juan Cuadrado (@Cuadrado) June 24, 2021