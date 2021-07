CUADRADO, Festeggia due volte: gol e rinnovo

Un gol e un rinnovo in vista. Sono giorni importanti per Juan Cuadrado. L'esterno della Juventus ha contribuito al terzo posto in Copa America della sua Colombia con una rete nella finalina mentre nei prossimi giorni dovrebbe prolungare con il club bianconero. La società infatti, si legge su Tuttosport, dovrebbe infatti proporre al giocatore il nuovo contratto, quello in essere scade nel 2022.