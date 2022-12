CORVINO, Sarà premiato per le 600 presenze in A

Pantaleo Corvino, ex ds della Fiorentina e ora dt del Lecce, ha da poco raggiunto le 600 presenze in Serie A da dirigente. L'ex ds che ha segnato l'epoca Della Valle è infatti stato alla guida tecnica di Fiorentina, Bologna e Lecce. La società pugliese ha deciso di premiarlo prima dell'amichevole contro l'NK Varazdin. Di seguito il comunicato apparso sul sito del club giallorosso:

"L'U.S. Lecce comunica che, prima del fischio d'inizio della gara internazionale Lecce - NK Varazdin in programma domani (mercoledì 28 dicembre 2022 alle ore 14:30 presso lo stadio Via del Mare) il Presidente Saverio Sticchi Damiani conferirà al responsabile dell'Area Tecnica Pantaleo Corvino, un riconoscimento per celebrare le 600 partite in Serie A del direttore Corvino totalizzate nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera alla guida dell'Area Tecnica di Lecce, Fiorentina e Bologna. Traguardo raggiunto in occasione della 5ª giornata di andata dell'attuale campionato di Serie A".