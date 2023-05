CINCOTTA, Potrebbe essere nuovo mister Monza donne

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Monza del duo Berlusconi-Galliani è intenzionato a entrare nel calcio femminile già a partire dalla prossima stagione e a farlo dalle prime due categorie. Secondo quanto riferito da Tuttocalciofemminile infatti Adriano Galliani sarebbe alla ricerca di un titolo sportivo, in Serie A o Serie B, da acquistare per dare vita al Monza Femminile (che potrebbe avere l’ex Fiorentina e Sampdoria Antonio Cincotta come allenatore) e per questo avrebbe bussato alla porta del Brescia Femminile per chiedere informazioni.

Al momento però non si registra una trattativa in corso, ma nei prossimi giorni le cose potrebbero cambiare così come potrebbero aprirsi altre opportunità interessanti per la società brianzola.