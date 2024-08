CHIESA, Esterno d'attacco più costoso della Serie A

FirenzeViola.it

Con il possibile approdo a Torino, sponda Juventus, di Nico Gonzalez, per una cifra intorno ai 40 milioni, come richiesto dalla Fiorentina, il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica degli esterni d'attacco più costosi della storia della Serie A. In cima a questa speciale graduatoria c'è proprio un ex viola, passato in bianconero, ovvero Federico Chiesa. Il figlio d'arte si trasferì da Firenze a Torino per una cifra totale pari a circa 57 milioni. Al quinto posto un altro ex gigliato venduto, per circa 40 milioni, alla Vecchia Signora come Federico Bernardeschi.

Tra le ali acquistate dalla Fiorentina le più costose sono state Juan Cuadrado (19°), portato a Firenze per 21 milioni nel 2013 dall'Udinese, e proprio Nico Gonzalez (13°). L'Argentino sbarcò nel capoluogo toscano nel 2021 per 24,5 milioni dallo Stoccarda.