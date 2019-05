CARMIGNANI, A Parma tante occasioni sprecate

Gedeone Carmignani, doppio ex di Fiorentina e Parma, ha parlato così a SportParma sulla partita di domenica scorsa: "La sfida con i viola non è stata scontata, anzi. Tutte e due le formazioni hanno sbagliato tante occasioni. La salvezza per i crociati è meritata, la gara è stata letta nel modo giusto considerando anche che mancavano sia Gervinho che Inglese. È un premio per il girone di andata che è stato fatto al di là degli ultimi tre mesi difficili".