CALLEJON, Prime parole da giocatore del Granada

"Sono contento ed emozionato per questa avventura. L'affronto con tanta responsabilità e darò il massimo per riportare il club dove merita. Torno a casa e spero di dare il meglio di me per far felice la gente e tutti i nostri tifosi, un abbraccio". Queste le prime dichiarazioni di José Maria Callejon da giocatore del Granada. L'esterno spagnolo, accasatosi al club biancorosso dopo essersi svincolato il primo di luglio dalla Fiorentina, ritorna a casa, a Granada, città vicina al suo paese natale (Motril) e squadra in cui non aveva ancora giocato. Per Callejon dichiarazioni di circostanza ma la volontà di ripartire dopo due anni a dir poco insufficienti in viola ed il desiderio di riportare il Granada, attualmente in Segunda Division, in Liga.