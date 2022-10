CACIA, Jovic e Cabral? Non sono bomber da 20 gol

L'ex attaccante viola Daniele Cacia ha parlato prima della partita di stasera per commentare le principali vicende di casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Nonostante il momento negativo, la Fiorentina ha solo il problema del gol. Trovare un altro come Vlahovic è difficile. Ma Italiano credo che non cambierà, perché mostra comunque un gran calcio. Non si può giocare sempre bene. Quando verrà risolto il problema del gol sarà la stessa squadra dell’anno passato. A tal proposito, per quanto riguarda Jovic e Cabral, noi italiani critichiamo subito. Hanno bisogno di tempo, poi nessuno dei due è un bomber da 20 gol stagionali secondo me”.