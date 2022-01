CACERES, L'addio al Cagliari è sempre più vicino

Secondo quanto riportato da TMW in casa Cagliari saranno fondamentali anche le uscite. Intanto quelle degli epurati Caceres e Godin: tornati in Uruguay per Natale, il club rossoblù aspetta solo che i due ricevano la giusta offerta per lasciare definitivamente la Sardegna e, soprattutto, poter risparmiare circa 4 milioni di euro sui loro ingaggi da poter reinvestire sul mercato in entrata. In bilico anche la posizione di un altro ex viola, Dalbert, che piace non poco al Flamengo.