Il Parma torna sull'ex viola Tommaso Berti del Cesena ma il Sassuolo è in pole

Già durante il mercato estivo dello scorso anno il Parma aveva mostrato interesse per Tommaso Berti, giovane talento classe 2004 in forza al Cesena. Il trequartista, però, aveva scelto di rimanere in Romagna per affrontare la sua prima stagione in Serie B con la maglia bianconera.

Una scelta che ha dato i suoi frutti: 30 presenze, due gol e tre assist nel campionato cadetto, prestazioni che hanno acceso nuovamente i riflettori sul giovane. Secondo quanto riportato da Tuttocesena, il Parma sarebbe tornato alla carica, ma la concorrenza si è fatta più fitta e qualificata: anche Udinese, Lecce e soprattutto il Sassuolo hanno messo gli occhi su di lui.