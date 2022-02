BUSO, Vlahovic può diventare il più forte al mondo

Renato Buso, ex centrocampista della Juventus ed allenatore delle giovanili della Fiorentina, ha parlato del debutto bianconero di Dusan Vlahovic a TuttoJuve: "Sulle sue qualità non ho mai avuto dubbi, è sempre stato un ragazzo di personalità e che già all'epoca era molto promettente. Non ha avvertito nessuna pressione per il debutto con la nuova maglia, non è da tutti indossare la maglia della Juventus e far subito bene".

Il paragone con Cristiano Ronaldo per quanto riguarda mentalità e voglia di lavorare?

"Non conosco bene CR7, quindi non so come è nella realtà, ma Dusan è un qualcosa di straordinario sotto questo aspetto. Lui è uno di quelli che va oltre all'amore che prova per il proprio lavoro, non smette di allenarsi neanche a casa e va via sempre più tardi degli altri. Pur essendo così giovane, è già una macchina perfetta. E' così che poni le basi per diventare un grande calciatore".

Ad oggi Dusan Vlahovic è uno degli attaccanti più forti al mondo?

"Meglio volare bassi, capisco l'entusiasmo ma nella Juventus sei sempre messo alla prova. E questo succede anche quando fai gol e disputi una grandissima prestazione come quella di ieri sera. Penso che trovare un attaccante così giovane con queste potenzialità sia molto difficile, la speranza è che Dusan possa diventare il più forte. L'ho visto con i miei occhi, è indubbiamente straordinario. Ha tutte le qualità per poter diventare l'attaccante più forte al mondo, non è così distante da Haaland e tutti gli altri".