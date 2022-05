BUSO, Viola, mancano tecnici in campo. Cabral...

Renato Buso, doppio ex di Fiorentina e Juventus nonché di recente allenatore degli Under-18 viola e poi collaboratore a Firenze di Iachini, ha parlato in vista dell'appuntamento tra viola e bianconeri. Ecco le sue parole: "Al di là del fatto che avrai davanti la Juve, gli stimoli non mancheranno perché la Fiorentina deve vincere. L'importante è che non ci siano più orribili prestazioni come quelle contro Udinese e Sampdoria. La mancanza di personalità? I viola sono una squadra che si è spesso aggrappata alle giocate dei singoli: il calcio è sì fatta di individualità ma anche del collettivo. Alcuni giocatori però devono essere allenatori in campo e questi calciatori la Fiorentina non li ha: guardate il Milan con Ibrahimovic. E' questione di giocatori ma anche di dirigenti diversi. Poi c'è la questione del gioco: Italiano è bravo ma spesso cambia i giocatori ruolo per ruolo, senza sperimentare altro. Un allenatore che ambisce ad alti livelli deve provare delle alternative. Cabral? Da solo fa fatica: gli deve essere tolto il peso in attacco. E' dura avere una punta così fisica e lasciarlo solo. Ikoné? Ha un buon dribbling ma negli spazi stretti va in difficoltà e diventa prevedibile: deve ancora capire cosa vuol dire giocare in Italia. Secondo me ancora non capisce nemmeno che cosa gli richiede l'allenatore".