BUSO, Dopo un 4-0 così rivedi solo atteggiamenti

L'ex attaccante Renato Buso, membro dello staff viola con Prandelli, ha così parlato dopo il 4-0 subito dalla Fiorentina a Torino: "Queste sono le partite in cui non entri in campo mentalmente e fisicamente. Dopo il 3-0 la tv poteva essere spenta, non c'è mai stato un cambio di passo e di cattiveria. Va archiviata come una partita negativa, l'unica cosa che si può andare a rivedere ed evidenziare sono gli errori comportamentali e negli atteggiamenti, vedi la rabona di Gonzalez o altre situazioni di difesa sul tre o quattro a zero. L'allenatore ha dato una certa identità, già al primo anno la Fiorentina sta facendo un buon campionato: ora non è il momento di dargli pressioni ma sorreggerlo. Magari l'asticella puoi alzarla tra un anno... Se arriverà qualcosa benissimo ma non deve essere una prerogativa".

Che acquisto è Piatek?

"Grandissima operazione per tutelarsi, prende un giocatore senza pagarlo. Certo, non penso che Piatek sia venuto 6 mesi a svernare".

Che risposta dopo il 3-0 di ieri?

"In Coppa Italia puoi anche non passare col Napoli ma il tifoso vuole vedere voglia di mettersi alle spalle la serata di ieri, ci vorrà la prestazione più che il risultato".