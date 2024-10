BREKALO, Primo gol con la maglia del Kasimpasa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Primo gol stagionale per Josip Brekalo. L'esterno croato è andato a segno nella vittoria 2-1 del Kasimpasa contro l'Alanyaspor. L'ex viola è stato decisivo per il successo della formazione biancoblu con la rete del 2-0 al minuto 34'. Per Barak, in prestito al Kasimpasa come Brekalo, solo 23 minuti più recupero. Il ceco infatti è entrato in campo al minuto 67. Per Brekalo si tratta del primo gol in tre partite con la maglia del Kasimpasa, mentre Barak è ancora a quota zero reti in cinque match. Al momento i biancoblu si trovano al nono posto in classifica con 11 punti in nove giornate.