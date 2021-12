BONIEK, Sousa non può lasciare senza conseguenze

Paulo Sousa è al centro delle polemiche in Polonia dopo la decisione di lasciare il ruolo di ct per andare ad allenare in Brasile. Il tecnico portoghese ha chiesto la risoluzione consensuale del contratto, ma al momento la Federcalcio polacca non ha intenzione di cedere su questo punto forte dell’accordo in essere, con il presidente Cezary Kulesza che ha bollato come irresponsabile il tecnico. Anche l’ex numero uno Zbigniew Boniek è intervenuto, come riportano i quotidiani polacchi, sulla questione spiegando che la Polonia è ben garantita dal contratto, che proprio lui fece sottoscrivere all’ex centrocampista: “Il contratto di Paulo Sousa è ben assicurato, contrariamente a quel che si dice non può essere sciolto senza conseguenza in qualsiasi momento”.