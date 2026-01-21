Bologna, Sohm presente alla rifinitura pre Celtic: nel pomeriggio le visite mediche
Il Bologna ha ultimato questa mattina a Casteldebole, presso il centro tecnico Nicolò Galli, la preparazione in vista dell’impegno europeo di domani. I rossoblù scenderanno in campo alle 18.45 al Renato Dall’Ara per affrontare il Celtic nel settimo appuntamento della Fase Campionato di Europa League.
Alla seduta, come riportato da Tuttomercatoweb.com, ha partecipato anche l'ex viola Simon Sohm che però non sarà a disposizione per la gara, visto che non è stato inserito nella lista e nel corso del pomeriggio è atteso all’Isokinetic di Casteldebole per le visite mediche, in concomitanza con la conferenza stampa del tecnico.
