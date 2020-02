BOJINOV, Non prende il volo pagato dal Catania. Ora...

Valeri Bojinov, ex attaccaante tra le altre anche della Fiorentina, non ha ancora deciso dove giocherà e prenderà una decisione nelle prossime ore. Questa mattina non se l'è sentita di prendere il volo pagato dal Catania che lo avrebbe accolto per firmare il nuovo contratto. La causa? Il rilancio di ieri sera del Pescara. Per ora rimane a casa, in attesa di decidere quale offerta accettare. Bojinov deciderà in giornata insieme al suo agente quale offerta accettare tra Catania e Pescara e quale aereo prendere. Sicuramente non a Catania a mezzogiorno, dove lo aspettavano tutti. Da un lato vorrebbe rispettare la parola data a Lucarelli, dall'altra c'è un'offerta allettante per giocare in Serie B. Una tentazione forte che potrebbe fare la differenza nello scegliere Pescara. Nelle prossime ore la verità, per un vero e proprio caso di mercato.