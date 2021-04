BOATENG, Anche lui tra quelli del casinò. L'ATS...

Tiene banco la vicenda legata ai giocatori del Monza che si sono recati, nel giorno libero, in Svizzera al Casinò di Lugano. La ATS lombarda sta infatti valutando di mettere in quarantena i cinque calciatori che hanno varcato il confine per motivi sanitari: secondo quanto riferisce Sportitalia, c'è anche l'ex viola Kevin-Prince Boateng tra questi. Gli altri sono Barillà, Bellusci, Gytkjaer e Anastasio anche se quest'ultimo, precisa l'emittente, si sarebbe fermato nella sua casa di Milano senza andare al casinò, e perciò potrebbe esserne esente.