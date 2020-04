BIRAGHI, Perdita Astori mi ha cambiato. Momento...

Cristiano Biraghi, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai profili ufficiali dell'Inter rispondendo anche ad una domanda su Davide Astori. Questo ciò che ha detto: "Un momento difficile della mia vita, ma anche di quelle degli altri compagni. Penso di essere maturato molto mentalmente. Una cosa così ti cambia, guardi la vita in modo diverso, pensi che in campo bisogna lottare anche per Davide. Un evento davvero tragico, spesso sento anche i fratelli, con la sua famiglia. Cerco di parlarne meno possibile perché la ferita resta aperta".