BERTI, Ingiusto buttare la croce solo su Dragowski

Gianluca Berti, ex portiere anche del club gigliato e dg della Carrarese, è intervenuto per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Non sta attraversando un momento positivo. Ieri poteva esserci un risultato diverso, ma probabilmente gira anche in maniera storta. Il Genoa comincia a fare cose serie, il Torino ha trovato la sua identità... I viola devono un po' accelerare. Le neopromosse si stanno comportando veramente bene: lo Spezia è sotto gli occhi di tutti, il Benevento ha dalla sua risultati importanti e per i viola è un po' più complicato. Per me però i valori della Fiorentina sono superiori a queste squadre qua. Quando le partite le perdi perché trovi una squadra superiore o non sei in giornata è un discorso diverso, quando meriti e non fai risultato c'è più rammarico e più scoramento. Dragowski colpevole sul primo gol? Di solito è sempre meglio incocciare la palla quando è sulla testa almeno che non sei talmente solo... Si fa fatica a giudicare, non so se l'ha chiamata. E' un'incomprensione che poi paghi a caro prezzo. Secondo gol? Quando la toccano si fa fatica... Buttare la croce addosso a un portiere che ha fatto anche partite importanti in questo momento non mi sembra giusto. Ora serve solo pedalare e lavorare a testa bassa. Spezia? Ogni ambiente ha la sua storia. Sicuramente sanno dall'inizio dell'anno che devono lottare su ogni palla per salvarsi, ma stanno anche giocando bene. E' un match importantissimo per la Fiorentina e deve cercare di vincerlo. Mercato viola? Lo valuta l'allenatore giorno per giorno sapendo la condizione dei giocatori. Malcuit e Kokorin sono due buoni calciatori, ma saprà gestirli Prandelli nel migliore dei modi".