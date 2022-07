BERNI, Jovic? Aspettiamo a giudicare. Milenkovic...

L'ex difensore viola Fabrizio Berni ha parlato a Tuttomercatoweb.com del mercato della Fiorentina, appena entrato nel vivo. Queste le sue parole: "Non mi azzardo a dare giudizi, perchè a Firenze basta che arrivi un giocatore dal Real Madrid e ci si entusiasma. Non lo abbiamo visto ancora, dunque aspettiamo e poi giudichiamo. Ricordo che era arrivato anche Portillo dal Real e gli esiti non furono quelli sperati. Non voglio fare il menagramo, ma mi riservo di dare giudizi adesso. Che venga dal Real non vuol dire che si inserisca bene, aspettiamolo. 14 milioni per Dodò sono una buona cifra, mi aspetto buone cose"

L'ex centrale si è soffermato anche a parlare di Mandragora e di altri eventuali rinforzi: "Mandragora è un buon giocatore, l'anno passato però tutte le partite non le ha giocate. Aspettiamo. La cosa positiva è che la Fiorentina non ha atteso a lungo ma ha iniziato subito le operazioni per anticipare i tempi. Sono in fiduciosa attesa. Milenkovic? Se venisse ceduto sarebbe una perdita grave, è il difensore più forte della Fiorentina, da 4-5 anni dimostra di avere valore: Juve e Inter hanno capito che è di qualità... Servirà dunque un altro centrale e in attesa di Castrovilli anche un altro centrocampista".