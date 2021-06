BERNI, Fiorentina inesperta e presuntuosa. Gattuso...

Fabrizio Berni, ex difensore viola, interviene sulla questione Gattuso e analizza a Tuttomercatoweb.com la situazione a dir poco paradossale che si è creata. "L'addio di Gattuso significa che il tecnico non ha trovato corrispondenza tra i programmi e le prospettive di realizzarle. Questa società da due anni va agli esami di riparazione di ottobre. Da parte dei tifosi c'è sempre stata generosità verso la proprietà per l'entusiasmo mostrato ma i risultati sono stati negativi. Questa deve essere la stagione del riscatto ma se la partenza è questa non si intravedono prospettive di miglioramento. E' un fatto grave per la Fiorentina, vuol dire che Gattuso, uomo di calcio, ha trovato impreparazione o programmi non rispondenti a quanto prefissato. Sono preoccupato, questa società ha dimostrato poca esperienza e un briciolo di presunzione, è troppo sensibile alla critiche. Ripeto, è un fatto molto grave, Gattuso doveva essere il segno della riscossa".

Chi vorrebbe ora come allenatore?

"Gattuso era garanzia di un calcio giocato, oltre che un uomo vero, con esperienza. Vorrei comunque una campagna acquisti adeguata, più che l'allenatore. L'anno scorso sono stati sbagliati tanti acquisti. L'allenatore è meno importante di una campagna acquisti adeguata, centrata. Secondo me Garcia non ci viene, Ranieri va bene, non pretende di inventare il calcio, è un pragmatico che ha sempre fatto bene e porterebbe concretezza".