BERNARDESCHI, Possibile scambio con Paquetà

Manca ormai poco alla fine del mercato, ma ancora diverse operazioni potrebbero concretizzarsi come quella relativa all'ex giocatore della Fiorentina, Federico Bernardeschi, che potrebbe finire al Milan con Lucas Paqueta alla Juventus. Semaforo verde all'operazione da parte di tutti i protagonisti coinvolti, Paratici attende che il Milan alzi la posta in quanto a conguaglio economico per dare il placet a un'operazione non facile ma per la quale c'è totale volontà di provare a chiudere.