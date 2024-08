BELOTTI, Como mi ha voluto fortemente fin da maggio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Belotti, nuovo attaccante del Como, ha parlato a Sky Sport delle ambizioni della società lariana in questa prima stagione in Serie A: "Siamo pronti, ora avremo la Coppa Italia e poi l'esordio in campionato contro la Juventus".

Cosa l'ha spinta ad accettare il Como?

"Sono qua con grande entusiasmo, il Como mi ha voluto fortemente fin dal termine della scorsa stagione. Hanno insistito tanto, questo è stato uno dei fattori che mi hanno spinto a voler venire qua. Un interesse forte, intenso, mi sono sentito corteggiato e per un calciatore questo è importante, significa che credono in te".

Che Como sarà in Serie A?

"La nostra mentalità sarà quella di giocare ogni partita per vincere, il mister cerca sempre di inserire questo fattore nella nostra mente. Possiamo sembrare una squadra in evoluzione e magari potremmo essere più tranquilli, ma noi vogliamo fare l'opposto: cercare di mettere in difficoltà tutti con la nostra mentalità e il nostro credo. Sarà dura, ma noi vogliamo dare del filo da torcere a tutti".

Gli obiettivi personali?

"L'obiettivo personale è fare il più possibile per aiutare la squadra a vincere, la squadra viene prima di tutto il resto. Ho compagni forti e possono mettermi in condizione di segnare, toccherà a me farmi trovare pronto".