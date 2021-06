BAIANO, Addio Viola-Gattuso: forse è meglio così

L'ex attaccante Francesco Baiano ha così parlato a TMW Radio, nel corso di Stadio Aperto, del caso Gattuso-Fiorentina: "Non si sa cosa pensare. C'è stato un patto di riservatezza ma qualcosa è uscito... Mi viene da dire che Gattuso sarebbe potuto andare alla Lazio, ma siccome aveva dato la sua parola a Commisso ha declinato ed è andato a Firenze. Perché avrebbe dovuto tirarsi indietro? C'era il Tottenham? Ma non sono mica il Manchester United... Non siamo al top d'Europa".

La tempistica però non depone a suo favore.

"Sarei stato il primo contento di vederlo a Firenze. Da quanto sento do in parte ragione alla Fiorentina, perché la società non può farsi imporre i giocatori da allenatore o procuratore e passare da padrone a garzone, però Gattuso dice che al momento delle firme sapevano che il suo procuratore era Mendes e quelli che voleva. Gli avevano detto va bene, no problem. Non so se sia la verità, vi dico quello che mi è stato riferito. Se Mendes non andava bene, quando si è presentato Gattuso doveva dire che il mercato lo facevano loro".

Non ne esce bene nessuno.

"No, è una brutta storia. Ovviamente si può andare avanti anche senza Gattuso: forse non partire neanche, con questi presupposti, è stata la cosa migliore".

Chi le sembra il miglior candidato per la panchina ora?

"Mi sarebbe piaciuto vedere Sarri: se è andato alla Lazio, poteva venire anche a Firenze. Non è andato in un top team che gli ha dato una barca di soldi... Il sacrificio fatto dalla Lazio poteva farlo pure la Fiorentina: da tifoso era quello l'allenatore che avrei voluto vedere. Davi un segnale. Un po' come accaduto alla Roma: prima di Mourinho la piazza era sotto un treno. L'allenatore è un segnale anche per il calciatore, certe presenze bastano anche per convincerli".