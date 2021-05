BAGGIO, Sarò per sempre riconoscente a Firenze

Roberto Baggio, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato dei suoi anni a Firenze in una lunga intervista rilasciata a La Repubblica: "Ho provato un senso di riconoscenza per Firenze unico. Una città che mi ha aspettato per due anni, anzi tre. Quando io ero rotto, con le ginocchia sfasciate, mi hanno coccolato e rispettato. Una volta tornai alle tre di notte da Cesena, dove avevo segnato una doppietta con l'Italia, e il viale che portava a casa mia era pieno di gente che voleva festeggiarmi. Come si dimentica una cosa così? Non volevo lasciare la Fiorentina, avevo 23 anni, stavo comprando casa, mi ero sposato, aspettavo una bambina, ma i Pontello mi avevano già venduto. Cecchi Gori mi disse che se non andavo alla Juve non gli facevano comprare la società. Ero già d'accordo con mister Maifredi di non battere il rigore contro la Fiorentina perché Mareggini mi conosceva già molto bene".