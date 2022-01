BABACAR, Chiuderò la carriera a Firenze. Ma ora...

L'ex attaccante della Fiorentina, da poco nuova punta del Copenaghen, Kouma Babacar ha parlato a TMW della sua nuova avventura, facendo anche riferimento ai suoi ricordi viola. Ecco le sue parole: "E' stato semplice scegliere: il Copenaghen ha ambizioni di crescere ancora e sono di livello Europeo. Sono qui per andare avanti ed è la piazza perfetta. Mister Thorup? E' un uomo per bene, con ambizioni. Gioca 4-4-2 e... Devo dire che conosceva tutto di me. E' stata una bella sensazione. L'addio all'Alanyaspor? Avrebbero voluto riscattarmi ma c'è stata una crisi della lira turca. Già due mesi fa lo sapevamo. Ad Alanya è stata una esperienza positiva con 20 goal fatti. Ora voglio vincere e sono pronto per giocare in Europa. E' l'occasione giusta per giocare a livelli alti: il Copenhagen è una squadra importante. Se l'Italia è una storia chiusa? L'Italia è l'Italia. E' casa mia. Prima o poi vorrò tornare a viverci. Soprattutto a Firenze, è la mia casa, vorrò tornare a vivere lì. L'ultima partita della mia carriera, gli ultimi cinque minuti, un contratto di due giorni, vorrò farla alla Fiorentina. E poi smettere".