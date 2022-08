B. VALERO, Twente ha un grande attacco. Amrabat...

In vista della gara di questa sera contro il Twente, ha parlato Borja Valero, ex giocatore della Fiorentina, esperto di serate europee come quella di oggi. Queste le sue parole: “Contro il Borussia sapevamo che avevamo di fronte una squadra molto competitiva e forse più attrezzata di noi. Prima della gara le sensazioni non erano delle migliori, dopo fu ancor peggio. Stasera mi aspetto un pubblico molto attivo e coinvolgente.”

Sul Twente: “Il Twente è una squadra da non sottovalutare solo perché gioca in un campionato minore. Ho visto l’amichevole contro il Bologna e mi hanno impressionato per velocità e potenziale offensivo. Penso che la Fiorentina comunque abbia una squadra molto competitiva ed in fiducia”.

Borja Valero ha poi detto la sua in merito ad Amrabat: “Non bisogna paragonarlo a un regista puro. Per me accanto a un giocatore così fisico si possono mettere due giocatori più fragili, ma con più qualità. Bajrami ha fatto bene lo scorso anno e sarebbe perfetto per questo ruolo".