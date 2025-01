ARTHUR, Vuole il Betis, a lavoro con la Juve per il prestito

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tuttomercatoweb.com fa il punto sul futuro di Arthur Melo, ex viola oggi fuori dal progetto Juventus. La pista del Real Betis è quella che negli ultimi giorni ha superato la concorrenza, ma rispetto all'ottimismo iniziale negli ultimi giorni si era registrata una frenata nell'affare. Le parti vogliono definire l'operazione sulla base di un prestito: ma per far sì che Arthur sia il primo giocatore a salutare la Juventus a gennaio (dopo le esperienze al Liverpool e alla Fiorentina) occorre trovare la quadra per quanto riguarda l'aspetto economico.

Arthur vuole andare in Spagna e il Betis è la prima scelta, sotto questo aspetto non ci sono dubbi, ma finora la partecipazione al pagamento dell'ingaggio del calciatore da parte del club spagnolo non rispecchiava ancora le richieste della Juventus. Dopo lo stallo, però - secondo quanto raccolto da TMW - il Betis sta preparando una seconda offerta alla Juventus per quanto riguarda il pagamento dello stipendio del brasiliano. Sono attese novità a breve.