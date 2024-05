AQUILANI, Non solo viola, ci pensa il Sassuolo

FirenzeViola.it

Il Sassuolo, già retrocesso in B, pensa già al futuro e al dopo Ballardini. Piace molto Vivarini, tecnico che sta giocando i playoff di B con il Catanzaro. Ma il club pensa ad un ex viola ed ex neroverde. Si tratta, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno, di Alberto Aquuilani, allenatore reduce dalla prima stagione fra i Pro, proprio in Serie B, al timone del Pisa.

Per il tecnico romano, però, non è ancora del tutto da escludere un ritorno alla Fiorentina, club dove ha giocato e nel quale ha iniziato a muovere i primi passi in panchina fino ad arrivare alla vittoria di 3 Coppa Italia e 2 Supercoppa con la formazione Primavera. Il ballottaggio è con il più esperto Palladino.