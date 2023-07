AQUILANI, I ragazzi viola verrebbero tutti a Pisa con me

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex tecnico della Fiorentina Primavera, ora al Pisa, Alberto Aquilani si è presentato ai nerazzurri in conferenza stampa: "Voglio sfruttare questa occasione, non mi piace però ritenermi un predestinato. Fiorentina? Mi inorgoglisce sapere che i miei ex calciatori mi seguirebbero tutti. Ma c’è un discorso chiaro riguardo il mercato: vengo in una squadra forte, che voglio conoscere e capire se hanno la predisposizione a cambiare. Poi deciderò, Voglio testarli, per vedere se hanno la voglia di fare qualcosa che può risultare diverso all’inizio".