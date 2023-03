ANTOGNONI, Che crescita di alcuni giocatori viola

L'ex dirigente della Fiorentina e bandiera viola Giancarlo Antognoni ha parlato così della Fiorentina: "Finalmente è arrivato un periodo positivo per la squadra viola, ci voleva. Quando incontri delle difficoltà, tutto diventa più complicato. Ho visto una grande crescita da parte di tanti giocatori come Cabral, Barak e Mandragora per citarne alcuni. Questi stessi giocatori magari qualche mese fa erano messi in discussione, mentre adesso stanno andando alla grande".