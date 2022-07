AMORUSO, Champions molto difficile da raggiungere

L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato delle principali tematiche riguardanti la Fiorentina. Queste le sue parole: "Penso che la Juve abbia bisogno di due difensori, non basta solo uno. Per quanto riguarda Milenkovic, gli andrebbe fatto firmare almeno un biennale, per stare più tranquilli. Quando si starà sistemato Bremer avremo le idee più chiare.

La Fiorentina si presta molto all’uno contro uno in fase difensiva, non è semplice trovare velocemente giocatori adatti a questo modo di difendere. Molto dipende dal campionato da cui uno arriva, dal livello che conosce. E poi è importante l’affiatamento con il partner difensivo. Però è più facile sostituire un difensore che un attaccante, come dice Marotta".

Sulla squadra e gli obiettivi: "Io credo che Italiano abbia ragione: chi già conosce il suo sistema parte avanti. Ma la differenza può essere colmata dai nuovi arrivi, che dovranno lavorare sodo. L'obiettivo Champions è parecchio difficile da raggiungere, ci sono quattro squadre nettamente più forti".