AMERINI, Viola può solo migliorare. Gonzalez...

Daniele Amerini, ex giocatore della Fiorentina è intervenuto per parlare delle vicende di casa viola. Queste le sue dichiarazioni: "Secondo me c'è tanta voglia di fare bene, malgrado in questi anni sia stato trovato qualche intoppo per strada, ma la tenacia prima o poi viene ripagata. Se la Fiorentina continuerà su questa strada, può solo migliorare e far bene. Con un allenatore che parte dall'inizio, emergente, con una idea di gioco chiara e con i giocatori giusti credo che il prossimo anno sarà migliore dei precedenti. Gattuso-Mendes? La qualità del professionista con cui si sceglie di andare a parlare e a trattare è fondamentale. La Fiorentina avrà agenti di cui si fida di più ed è giusto operi con chi si sente tutelata ed in passato magari ha portato buoni giocatori. Bisogna stare attenti al conflitto di interesse perché avere un tecnico che vuole portare giocatori del suo stesso procuratore lo è. Nico Gonzalez? Punta l'avversario in velocità, tatticamente non è uno sprovveduto ed è completo per il gioco che fa".