AMERINI, Commisso merita altri risultati. Montella...

L'ex centrocampista della Fiorentina, Daniele Amerini, ha parlato così del momento dei viola: "La dirigenza va controcorrente, dimostra coraggio perché la piazza vorrebbe l'esonero di Montella. Commisso e Barone stanno cercando un modello nuovo. Allenatore indifendibile agli occhi dei tifosi, non si spiega cosa è successo nell'ultimo mese e mezzo. In questo momento chiunque giochi la squadra è in difficoltà, forse anche fisica, spiace per Montella perché 40 giorni fa c'era grande entusiasmo portato dalla dirigenza e da Commisso che merita altri risultati .Federico Chiesa anche ieri nel primo tempo è sembrato assente e svagato, in questa situazione di difficoltà può pagare pure lui pur essendo un giocatore moderno e di grande qualità".