AMBROSINI, Viola stava crescendo, Juve si è abbassata

INDISCREZIONI DI FV INFORTUNATI, CASTROVILLI E SOTTIL VICINI AL RECUPERO Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil dovrebbero essere vicini al recupero. Secondo quando raccolto da FirenzeViola.it, entrambi i giocatori dovrebbero tornare a breve a disposizione di Vincenzo Italiano, e già domani potrebbero svolgere parte del... Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil dovrebbero essere vicini al recupero. Secondo quando raccolto da FirenzeViola.it, entrambi i giocatori dovrebbero tornare a breve a disposizione di Vincenzo Italiano, e già domani potrebbero svolgere parte del... NOTIZIE DI FV SEMPRE PIÙ GIÙ, 1 PUNTO NELLE ULTIME 5 GARE E TANTE PAROLE A VANVERA Ci sono tante, troppe cose che mi fanno arrabbiare della Fiorentina e ormai penso non si sappia più cosa dire e cosa sperare per il nostro futuro, ma quando affrontiamo squadre non al top, come era ieri la Juve o come la Roma di alcune settimane fa, ma anche avversari... Ci sono tante, troppe cose che mi fanno arrabbiare della Fiorentina e ormai penso non si sappia più cosa dire e cosa sperare per il nostro futuro, ma quando affrontiamo squadre non al top, come era ieri la Juve o come la Roma di alcune settimane fa, ma anche avversari... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 febbraio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi