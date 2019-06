AMBROSINI, Normale Chiesa sia ambito. Adesso...

Massimo Ambrosini, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del futuro del talento di Federico Chiesa. Ecco le sue parole: "Si dovrà solo capire quale sarà il momento, ma è normale che uno come lui sia ambito dai top club d'Italia e d'Europa. Non sarà facile fare una scelta perché pur essendo destinato a giocare a livelli alti esporsi adesso è molto rischioso in quanto passerebbe per colui che vuole andarsene".