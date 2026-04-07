Altro guaio per Valhovic, stagione finita? I risultati degli esami strumentali

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La Juventus, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato l'esito degli esami strumentali a cui si sono sottoposti questa mattina Mattia Perin e Dusan Vlahovic, giocatori infortunatosi nel corso della sfida di ieri poi vinta contro il Genoa. Il centravanti serbo si era fermato nel riscaldamento, mentre il portiere era stato costretto ad abbandonare il campo nel corso dell'intervallo. Questa la nota della Juventus: "Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo.

Anche Mattina Perin, sostituito durante l'intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Vasilije Adzic, dopo l'infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione".