ALL. TERNANA, Di Tacchio non torna perché non siamo sua priorità

Domani Ternana-Casertana, valida per il primo turno preliminare di Coppa Italia di Serie C. Il tecnico dei rossoverdi Ignazio Abate ha parlato in conferenza stampa: "Vogliamo passare il turno di Coppa Italia, è un nostro obiettivo" - le sue parole riportate da www.calcioternano.it - "siamo nel bel mezzo della preparazione, le gambe saranno appesantite ed i meccanismi non perfetti. Mi aspetto passi avanti sia a livello tattico e sia a livello mentale. Vogliamo vincere la partita contro la Casertana".

Si parla poi della situazione del Catania e del possibile ritorno dell'ex Fiorentina Di Tacchio e Luperini: "Con i direttori ne abbiamo parlato. Mi auguro che si possa risolvere, per il meglio, la questione in casa Catania. E' una piazza ambiziosa. Su i giocatori hanno fatto delle scelte e Terni non rappresentava una loro priorità. Il nostro obiettivo è di fare una squadra competitiva, i giocatori che scelgono il rossoverde devono vedere la Ternana come il loro Real Madrid".