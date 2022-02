AGUDELO, Potevamo pareggiarla: amaro in bocca

Kevin Agudelo ha segnato il gol dell'ex ieri sera e in zona mista ha commentato così il ko del suo Spezia: "Ci abbiamo provato fino alla fine, sapevamo che la Fiorentina è una squadra forte, che pressa alto e lascia pochi spazi e noi non siamo riusciti a sfruttare al meglio quelli concessi nella loro difesa. Rimane un po’ di amaro in bocca per il risultato, perché sono convinto che meritassimo almeno il pareggio".

Come è andato il gol?

"Io sono uscito per prendere la palla e forse ho avuto anche un po’ di fortuna, poi stavo aspettando un compagno per crossare, ma mi sono trovato lì davanti e ho calciato nel modo giusto per superare Terracciano".

Qual è il percorso per arrivare alla salvezza?

"La classifica è complicata, ci sono tante squadre molto vicine tra loro e ogni sfida è importantissima in ottica salvezza. Contro il Bologna daremo il massimo per portare a casa i tre punti".

La squadra ha dimostrato grande crescita rispetto all'inizio della stagione.

"Siamo tutti consapevoli di essere cresciuti tanto, lo notiamo anche in allenamento, siamo contenti del percorso che abbiamo fatto, sicuramente ci sono ancora diverse cose da migliorare, ma questa sera abbiamo dimostrato di poter essere pericolosi in campo e siamo soddisfatti della nostra prestazione".

Cosa può dire del pubblico del Picco?

"I nostri tifosi sono stati il dodicesimo uomo in campo fin dall'inizio, ci hanno dato tanta forza ed è anche per quello che il rammarico è grande, ma dobbiamo rialzarci al più presto soprattutto per loro".