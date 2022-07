AG. DE MAIO, Per le sue qualità lasceremo Vicenza

Il difensore ex Fiorentina Sebastien De Maio può dire addio al Vicenza. Intercettato da TMW, queste sono state le parole del suo agente, Diego Tavano, sul suo assistito: "Chiaramente non per una questione tecnica ma economica, anche per andare incontro al Vicenza dopo la retrocessione visto che si tratta di un club a cui De Maio è affezionato, abbiamo deciso di trovare una sistemazione diversa in categorie superiori in linea con le sue qualità".