A. SOTTIL, In serata la firma con la Salernitana

NOTIZIE DI FV U17, SEMIFINALE SCUDETTO: VIOLA SCONFITTI 3-1 AI SUPPLEMENTARI Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca l’Empoli Under 17 batte la Fiorentina Under 17 per 3 a 1 ai supplementari. Al 109' il gol del vantaggio con Menconi. E poi c’è spazio pure per il tris definitivo di Campaniello al... Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca l’Empoli Under 17 batte la Fiorentina Under 17 per 3 a 1 ai supplementari. Al 109' il gol del vantaggio con Menconi. E poi c’è spazio pure per il tris definitivo di Campaniello al... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 giugno 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi