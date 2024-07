VIOLA PARK, Sbuca Castrovilli prima di spostarsi altrove

Fonte: dal nostro inviato - Giacomo Galassi

Ultimi giorni di vacanza in casa Fiorentina, che dalla prossima settimana tornerà al lavoro inaugurando la stagione 2024/25 con la preparazione estiva da svolgere al Viola Park, aperto al pubblico a differenza di un anno fa. Oggi però, nonostante sia in procinto di separarsi dal club visto il non rinnovo del contratto scaduto il 30 giugno, si è visto al centro sportivo di Bagno a Ripoli Gaetano Castrovilli.

Il giocatore, come mostra l'immagine in calce, ha fatto capolino al Viola Park dove ha recuperato ciò che che aveva personalmente lasciato al suo interno, pronto per iniziare una nuova avventura altrove.