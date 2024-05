VIDEO FV, Tifosi viola in corteo prima della partita

Questa sera allo stadio Agia Sophia di Atene la Fiorentina affronterà l'Olympiacos nella finale di Conference League. A meno di quattro ore di distanza dall'inizio del match i tifosi viola arrivati ad Atene si sono esibiti in un corteo in movimento in una zona dedicata della fan zone. Di seguito le immagini raccolte dalla redazione di FirenzeViola.it: