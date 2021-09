VIDEO FV, Pasqual: "Biraghi viene bersagliato ma..."

L'ex difensore e capitano viola, Manuel Pasqual, si è concesso a FirenzeViola.it e ai media presenti a Coverciano per la partita organizzata in ricordo di Davide Astori e per raccogliere fondi da destinare a Cure2Children: "Con Davide eravamo amici oltre che compagni di squadra, avevamo la stessa maniera di vedere il mondo del calcio. Volevamo coinvolgere tutti, perché tutti avevano un ruolo importante all'interno della squadra. Questo ha fatto sì di creare un legame particolare".

Domani la Fiorentina sfida l'Udinese.

"Il gol che segnai in semifinale coi bianconeri me lo ricordo bene, eravamo un'ottima squadra. Mi tornano in mente momenti belli, quella Fiorentina faceva divertire il pubblico come anche questa".

Dove si può collocare questa Viola?

"Se vediamo la Fiorentina di quest'anno e della scorsa stagione è praticamente la stessa squadra. Forse si sentono tutti più coinvolti, molte volte mi capita di parlare con i ragazzi e di rivedere le vecchie formazioni, magari del 2006-06, che nessuno dava papabile per la Champions e invece è riuscita a fare qualcosa di eccezionale".

Come ha visto Biraghi in questo avvio di stagione?

"Bene, si era messo in vetrina anche a Milano con l'Inter. In tutte le squadre ci sono dei giocatori più o meno bersagliati, però sta facendo vedere le sue qualità e può dare tanto sia in campo che nel gruppo".