VIDEO FV, Fiorentina in partenza verso Bastia

In questi minuti la Fiorentina, con il pullman privato, si sta spostando verso l'aereoporto di Peretola dove a breve, tramite un volo charter, andrà in Corsica per l'amichevole di quest'oggi contro il Bastia. Come già scritto, sono presenti i due serbi Milenkovic e Jovic. Out invece l'altro serbo Terzic, e Maleh. Di seguito i video raccolti dai nostri inviati al Centro Sportivo Davide Astori.