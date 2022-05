SCONCERTI, Mi stupirei se ACF non battesse la Juve

Presente al Teatro Puccini di Firenze per ricordare i 40 anni dallo scudetto rubato, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato così ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Abbiamo perso una grande occasione e l'abbiamo persa male. È la terza volta che prendiamo quattro gol, francamente non me l'aspettavo. In trasferta capita spesso che la squadra sia larga e non messa bene in campo. Strano perché la Fiorentina dovrebbe giocare a memoria, poi abbiamo un piccolo problema... Non tiriamo in porta. Però non si può avere tutto. Colpe di Italiano? Da tifoso sono soddisfatto di lui, da studioso deve migliorare anche lui. Deve riuscire a vedere il calcio in modo più flessibile e provare qualche soluzione diversa. Sono contento di averlo ma come ogni artista deve migliorare: quattordici sconfitte sono tante".

L'ultima con la Juve?

"Sarei stupito se la Fiorentina non la battesse. Per un problema di grandi numeri, perché ne abbiamo perse tre senza neanche segnare un gol. In casa, con lo stadio pieno, credo che avremo il 90% di controllo della partita noi. Dopodiché è la Juve, però questo tipo di Juve è alla nostra altezza".