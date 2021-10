R.LOPEZ, Che accoglienza per la prima da ex: lui...

Bella accoglienza per l’ex preparatore dei portieri viola Alejandro Rosalen Lopez, passato nel corso dell’estate al Napoli (come svelato in anteprima da Firenzeviola.it): al momento dell’ingresso degli estremi difensori azzurri sul campo per il riscaldamento, Rosalen Lopez è stato applaudito da alcune centinaia di tifosi viola, sparse per tutto lo stadio. Il preparatore ha risposto alzando le mani al cielo per ringraziare, battendosi anche il pugno sul cuore.

