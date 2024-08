QUARTA, Viola seconda casa. Domani gara perfetta

Insieme a Raffaele Palladino, in conferenza stampa pre Akademia Puskas, c'è Lucas Martinez Quarta. Il difensore viola ha parlato così della gara di domani: "Passare a 3 è stato un cambiamento grande. Sono arrivati dei giocatori nuovi, ci dobbiamo ancora conoscere bene. Piano piano faremo quello che ci chiede il mister, però ci vorrà tempo. Noi siamo i primi che vogliamo vincere e fare le cose per bene. A mercato chiuso si vedrà un'altra Fiorentina".

Cosa non dovete sbagliare? "Non dobbiamo sbagliare l'approccio. All'andata siamo scesi in campo con l'atteggiamento sbagliato, dobbiamo avere voglia di vincere la partita e di arrivare sulle seconde palle. Non sarà una partita facile, può succedere di tutto. Noi ci siamo preparati al meglio".

Sul calciomercato e il rinnovo: "L'anno scorso ero vicino alla cessione. Poi sono rimasto e ho trovato la continuità che cercavo. Abbiamo sfiorato la coppa, e da lì poi la decisione di rinnovare. Anche per vincere qualcosa con la Fiorentina che sento un po' come la seconda casa. Io e la mia famiglia siamo legati tanto a questa città. Cercherò sempre di dare il massimo per portare in alto la Fiorentina".

Che sensazioni ha in questo terzo anno di Conference? "C'è tanta voglia di rivincita. Abbiamo sfiorato due volte la coppa. Anche per questo domani dobbiamo qualificarci e fare la gara perfetta. Dobbiamo pensare solo a vincere".