PUCCI (ACCVC), Rinasce Fiorentina Alè. Il Franchi...

Filippo Pucci, presidente dell'ACCVC, è stato intervistato dai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, alla presentazione della rinascita di "Fiorentina Alè", rivista dedicata ai Viola Club: "Quest'idea è partita un po' di tempo fa ma poi con il Covid aveva avuto uno stop. Era la rivista ufficiale dei Viola Club, nata nel '65, ed essendo trascorsi più di 20 dall'ultima uscita della rivista abbiamo potuto riacquistarla. Dopo il Covid è arrivato il momento di farla uscire: è una rivista dedicata unicamente al tifo organizzato. A livello mondiale e regionale, tutte le iniziative e i pensieri dei Viola Club. Con il numero 0 siamo partiti con il Viola Club Polonia, poi proseguiremo nella speranza che tutti diventino protagonisti".

Un parere sul nuovo Franchi?

"Posso dirlo solo come opinione personale. Quando l'ho visto ho pensato che sarebbe stato l'unico progetto a non vincere, evidentemente non me ne intendo (ride, ndr). Io mi sono messo ad immaginare la piattella d'alluminio che non sarà invasiva dal punto di vista dell'altezza ma lo sarà in larghezza. Le reazioni dei Viola Club sono state tutti personali, qualche dubbio rimane però tutti siamo proiettati sulla curva a bordo campo e sui servizi adeguati al 2022. Quando giri per l'Europa, alcuni stadi ti fanno capire la differenza".

La stagione della Fiorentina vista dai tifosi?

"Lo stadio va vissuto in prima persona e le partite senza pubblico non hanno senso. I tifosi della Fiorentina hanno una gran voglia di tornare allo stadio e l'hanno dimostrato. Vedremo dei bei colpi d'occhio sugli spalti se la Fiorentina lotterà per l'Europa".